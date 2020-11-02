Курс рубля
- Эксперт заявил об укреплении рубля: прогноз на неделю
- Названа опасность хранения денег в долларах
- Доллар перешагнул за 78 рублей
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На открытии торгов на Мосбирже курс доллара сегодня превысил 80 рублей. Такое произошло впервые с 30 марта. Цена евро пробила отметку в 93 рубля.
Ранее эксперт высказался о последствиях выборов в США в 2020 году для курса рубля. Аналитик не исключает, что доллар может взлететь до 120 рублей к лету 2021 года. Такое может произойти в случае победы демократа Джо Байдена. Если он придет к власти, давление на Россию усилится.
Оценили эксперты и вероятное развитие событий, если Дональд Трамп пойдет на второй срок. В этом случае нашей стране тоже придется несладко. В частности, атаки на "Северный поток – 2" продолжатся.
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Антироссийские санкции не дают должного эффекта