Такой скачок произошел впервые с марта

На открытии торгов на Мосбирже курс доллара сегодня превысил 80 рублей. Такое произошло впервые с 30 марта. Цена евро пробила отметку в 93 рубля.

Ранее эксперт высказался о последствиях выборов в США в 2020 году для курса рубля. Аналитик не исключает, что доллар может взлететь до 120 рублей к лету 2021 года. Такое может произойти в случае победы демократа Джо Байдена. Если он придет к власти, давление на Россию усилится.

Оценили эксперты и вероятное развитие событий, если Дональд Трамп пойдет на второй срок. В этом случае нашей стране тоже придется несладко. В частности, атаки на "Северный поток – 2" продолжатся.







