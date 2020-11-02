Рубль продолжает падение

Сегодня, 2 ноября, евро обновил максимум с конца 2014 года. Европейская валюта достигла отметки в 94 рубля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Доллар, как сообщалось ранее, взлетел выше 80 рублей впервые с конца марта. По данным на 10:46 курс доллара составлял 80,81 рубля.

Ранее аналитик назвал наиболее привлекательные валюты для хранения сбережений. По мнению эксперта, сейчас евро в более выгодном положении по сравнению с долларом. На американскую валюту влияют предстоящие выборы президента США. При этом отмечается, что в случае, если власть перейдет к демократу Джо Байдену, последствия для доллара будут негативными. Среди перспективных валют, по мнению аналитика, также китайский юань и российский рубль. Такой прогноз он дал на ноябрь 2020 года.