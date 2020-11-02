Финансовые рынки готовятся реагировать на итоги голосования в США

Исход президентской гонки в США окажет сильное влияние на российскую валюту. В этом убеждены опрошенные "Утро.ру" финансовые аналитики. Однако их прогноз по курсу на конец 2020 г. неоднозначен.

Российские финансисты сходятся во мнении, что победа на выборах демократа Джо Байдена приведет к заметному ослаблению рубля. По оценке инвестора Яна Марчинского, в случае смены хозяина Белого дома к нынешнему курсу доллара придется прибавить еще рубль-полтора.

Негативным фактором является еще и массовое закрытие европейских стран на карантин из-за коронавируса. Это грозит падением спроса на углеводороды и, как следствие, "дырами" в российском бюджете.

"Властям придется вновь "ронять" рубль, чтобы валютной выручкой компенсировать бюджетный дефицит, – поясняет Марчинский. – Курс рубля на конец года достигнет 80-81 рублей за доллар и 94-97 рублей за евро", - предполагает эксперт.

Финансовый аналитик Артем Звездин также считает, что победа Байдена будет дорого стоить рублю: его курс может дойти до уровня 85-90 за 1 доллар и выше 100 рублей за 1 евро. Однако тут в дело могут вступить крупные банки и корпорации, которые решат заработать на курсовой разнице и начнут скидывать валютные активы. В этом случае рубль сможет несколько скорректировать свои позиции, считает трейдер.

Утром 2 ноября евро обновил максимум с конца 2014 г., достигнув отметки в 94 рубля. По данным на 12.30 мск за евро на Московской бирже дают 93,54 руб., за доллар – 80 руб. 27 копеек.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Инаугурация победителя пройдет 20 января 2021 года.