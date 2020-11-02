У российской компании нет повода идти Варшаве на уступки

"Газпром" мог бы пересмотреть цены на поставки газа в Польшу, но вряд ли будет это делать. Как пояснил эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков, вопреки громогласным заявлениям, у поляков нет реальных альтернатив российскому топливу.

Польская нефтегазовая компания PGNiG потребовала от "Газпрома" снизить цену на поставки газа по контракту, действующему до 2022 г., указывая на падение рыночной стоимости голубого топлива. Действительно, цена на газ определяется на основании показателей полугодичной давности. Как раз весной 2020 г. из-за эпидемии коронавируса стоимость углеводородов резко снизилась, вот поляки и требуют скидку.

Но у "Газпрома" нет резона искать компромисс с поляками: в Варшаве заявили, что не собираются продлевать контракт с Москвой, поэтому в РФ не опасаются потерять партнера в Европе из-за своей неуступчивости.

Более того, поляки явно горячатся, заявляя, что намерены вовсе отказаться от российского топлива. Их хваленый проект Baltic Pipe при детальной оценке оказался пиар-ходом: даже когда трубу построят, ее нечем будет заполнять, так как в Норвегии сокращается добыча газа. Учитывая, что партнеры по ЕС требуют от Варшавы сокращать использование угля, ей придется закупать все больше газа, указал Юшков в эфире НСН.

Скорее всего, поляки будут вынуждены перекупать российский газ у других стран ЕС или покупать напрямую у России, но уже не по долгосрочным контрактам, а средне– и краткосрочным. В любом случае, у Польши слишком слабые позиции, чтобы чего-то требовать от "Газпрома", а жестов доброй воли от российской стороны поляки в текущей ситуации не дождутся.

Ранее Польша наложила на "Газпром" самый крупный штраф в истории из-за строительства "Северного потока-2".