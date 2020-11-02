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Австрийская энергетическая компания OMV подаст апелляцию на решение польской стороны взыскать с нее штраф за финансирование проекта "Северный поток-2". Об этом стало известно в понедельник, 2 ноября.
В OMV подчеркнули, что у польского антимонопольного регулятора UOKiK не было оснований считать соинвесторов строительства экспортного российского газопровода нарушителями польского законодательства и требовать прекратить сотрудничество по проекту. Поэтому это решение будет обжаловано, сообщает РИА "Новости".
Ранее Варшава потребовала от "Газпрома" выплатить 7,6 млрд долларов за строительство "Северного потока-2" без ее согласия. С европейских соинвесторов польский регулятор решил взыскать по той же причине 61 млн долларов. Кроме того, от них требуется расторгнуть партнерский договор, передает RT.
Газопровод "Северный поток-2" пройдет от побережья РФ до ФРГ по дну Балтийского моря через территориальные воды Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.
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