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Россиянам не стоит пристально следить за колебаниями на валютном рынке и волноваться из-за падения курса рубля. Главное – экономическая ситуация на макроуровне, а она в России стабильна. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 2 ноября.
Комментируя очередное ослабление рубля к доллару и евро, чиновник заметил, что в России удалось добиться сокращения зависимости внутренних цен от стоимости иностранной валюты благодаря политике импортозамещения, да и зарплаты в валюте остались в прошлом.
"Подавляющее число наших сограждан получает доход именно в рублях",
– подчеркнул Песков, отметив усилия регулятора по минимизированию амплитуды валютных колебаний, передает Пятый канал.
В понедельник, 2 ноября, курс доллара превысил 80 руб., евро торговался дороже 84 рублей. По прогнозу экспертов, ослабление нацвалюты России может усилиться в зависимости от результатов выборов в США.
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