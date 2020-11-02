Импортозамещение положительно сказывается на ценах

Россиянам не стоит пристально следить за колебаниями на валютном рынке и волноваться из-за падения курса рубля. Главное – экономическая ситуация на макроуровне, а она в России стабильна. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 2 ноября.

Комментируя очередное ослабление рубля к доллару и евро, чиновник заметил, что в России удалось добиться сокращения зависимости внутренних цен от стоимости иностранной валюты благодаря политике импортозамещения, да и зарплаты в валюте остались в прошлом.

"Подавляющее число наших сограждан получает доход именно в рублях",

– подчеркнул Песков, отметив усилия регулятора по минимизированию амплитуды валютных колебаний, передает Пятый канал.

В понедельник, 2 ноября, курс доллара превысил 80 руб., евро торговался дороже 84 рублей. По прогнозу экспертов, ослабление нацвалюты России может усилиться в зависимости от результатов выборов в США.