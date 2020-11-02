Послание польской стороны дошло до российского монополиста

"Газпром экспорт" сообщил, что получил обращение польского регулятора PGNiG с требованием снизить цену на газ с 1 ноября. Варшава может просить изменить условия соглашения, отметили в российской компании.

"В соответствии с условиями этого контракта любая из сторон при наличии обстоятельств, указанных в контракте, имеет право требовать пересмотра один раз в три года", – цитирует РИА "Новости" комментарий нашего предприятия.

В понедельник, 2 ноября, стало известно, что PGNiG направила Москве заявку на снижение цены на газ в рамках договора от 1996 года. Согласно условиям контракта, если стороны сочтут, что цены "не отвечают рыночной ситуации", они могут быть пересмотрены.

Ранее сегодня эксперт Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков выразил сомнение в том, что РФ пойдет на уступки Польше, несмотря на резонные ожидания Варшавы. Специалист отметил, что из-за пандемии COVID-19 весной нынешнего года стоимость углеводородов резко снизилась.

Между тем, полагает Юшков, "Газпром" может не пойти на компромисс с польской стороной, поскольку в Варшаве уже объявили об отказе продлевать контракт с Москвой на закупку российского топлива после 2022 г. Именно поэтому отечественный монополист не боится потерять европейского партнера из-за своей неуступчивости.

