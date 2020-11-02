Латинский алфавит оказался бессилен для демонстрации кривой восстановления производства

Только русскими буквами можно описать ухабистую линию развития мировой экономики после кризиса, связанного с введением странами ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил замдиректора исследовательского департамента Международного валютного фонда Антонио Спилимберго.

По его словам, нынешний спад производства не идет ни в какое сравнение с предыдущей рецессией. Он назвал ее странной и уникальной.



"Вспоминая русский язык, стоит говорить не о буквах латинского алфавита, а какая-то Ш-образная должна быть кривая восстановления, если воспользоваться русскими буквами", – цитирует РИА "Новости" итальянца.

Представитель МВФ считает, что лишь "в дебрях русского алфавита" можно найти подходящую форму кривой восстановления мировой экономики. Он убежден, что это будет совсем нелинейный график, а определенные "американские горки, причем в течение нескольких месяцев.

По мнению эксперта, обстановка придет в норму после того, как будет найдена действенная вакцина против ковида.

"Еще раз говорю, я бы искал подходящую букву в русском алфавите: может быть Я, может быть Ю, Ш", – резюмировал Спилимберго.

Ранее сегодня аккурат накануне президентских выборов в США на Московской бирже рубль начал очередное свое падение. Так, курс доллара взлетел выше 80 руб. впервые с 30 марта текущего года. Еще более крутое пике "россиянин" показал в ходе торгов евро, который преодолел отметку в 94 руб. впервые с 16 декабря 2014 года.

Аналитики предполагают, что рубль может еще заметнее ослабеть после победы на выборах представителя Демпартии Джо Байдена.

