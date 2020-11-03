Риск потерять деньги: экономист предупредил россиян

Риск потерять деньги: экономист предупредил россиян
Фото: EPA
Профессиональные торговцы акциями завлекают новичков и оставляют их ни с чем

Жители России, у которых еще остались накопления, попали в сложное положение. Депозиты в банках больше не имеют доходности и даже не спасают от инфляции, покупать валюту по нынешнему взвинченному курсу дорого, держать деньги дома страшно. В результате россияне пробуют свои силы на бирже акций. Начинают играть – и проигрывают. О том, почему попытка приумножить свои сбережения на покупке ценных бумаг приводит к потерям, рассказал экономист Михаил Делягин.

По его словам, для успешной торговли на фондовом рынке нужно иметь доступ к инсайдерской информации и обладать большим плечом, которое позволяет влиять на котировки. У россиян, которые сейчас массово кинулись играть на бирже, ничего этого нет. Но опытным игрокам выгодно привлекать новичков, мечтающих на ровном месте увеличить свои кровные, – они становятся "субстратом для настоящих хищников океана инвестиций", приводит мнение Делягина издание "Дейта" со ссылкой на Ютуб-канал "Аврора".

Экономист предупреждает: граждане, несущие свои деньги из банков на рынок акций, все потеряют. Их просто "обдерут" профессиональные игроки. Поэтому эксперт рекомендует не совершать опрометчивых поступков и лучше оставить деньги на депозите. Пусть дохода они не принесут, но, по крайней мере, останутся целы.

Ранее эксперты зафиксировали повышенный спрос в России на наличные деньги. 

Николай ВИКТОРОВ

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