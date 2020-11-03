Льготная ипотека: эксперты перечислили риски

Льготная ипотека: эксперты перечислили риски
Фото:Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жилищный кредит по низкой ставке таит в себе опасности как для граждан, так и для государства

За первые 9 месяцев 2020 г. россияне набрали ипотечных кредитов на 2,57 трлн рублей, что на 40% больше, чем в докризисном 2019 году. При этом почти половина граждан влезли в долги ради новой квартиры в третьем квартале этого года. По мнению экспертов, людей подвигли взять ипотеку временно пониженные ставки. Однако теперь велика вероятность проблем, с которыми придется справляться как гражданам, так и банкам, и государственным структурам.

В сентябре банки одобряли 7 из 10 заявок на льготную ипотеку. При этом как раз в третьем квартале Росстат фиксировал падение реальных доходов населения на 4,8%. Получается, граждане беднеют, теряют работу, зарплату, но влезают в долгосрочную ипотечную кабалу.

"Это выглядит как пир во время чумы, – считает аналитик Максим Осадчий. – Мы однозначно видим нарастание ипотечного пузыря".

В результате количество граждан, которые не тянут ипотеку, может резко вырасти. Вместе с этим повышаются банковские риски из-за невыплаченных кредитов, передает Forbes.

Кроме того, застройщики на фоне выросшего спросам на новое жилье могут поддаться соблазну и завысить стоимость метров в новостройках, а в некоторых регионах возможен дефицит квартир, соответствующих условиям выдачи льготной ипотеки. 

Впрочем, в большинстве банков не считают рискованной выдачу жилищных кредитов заемщикам с низким уровнем дохода, хотя и соглашаются, что принимать решения нужно осторожно, пишет URA.RU.

Государственная программа льготного ипотечного кредитования по ставке 6,5% будет действовать до 1 июля 2021 года. Ранее эксперты зафиксировали небывалый бум на рынке вторичного жилья, который связали с массовым закрытием рублевых банковских счетов.

Николай ВИКТОРОВ

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Jenyok
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Нет и не было никакой льготной ипотеки. Льготная ипотека это когда ставка по ипотеке меньше ставки рефинансирования ЦБ РФ, разницу ставок покрывает государство. Ипотека со ставкой 6.5% годовых является кабальной, так как ставка рефинансирования ЦБ РФ 4.25% годовых. Вопрос знатокам. Ставка по ипотеке в 6.5% годовых это льготная ставка или кабальная ставка ?
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