Эксперт раскрыл истинный повод американских санкций против "Северного потока – 2"

Эксперт раскрыл истинный повод американских санкций против "Северного потока – 2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Трамп ввел ограничения отнюдь не из-за русофобских взглядов

Действующий лидер США Дональд Трамп в своих попытках сорвать реализацию проекта российского трубопровода "Северный поток-2" руководствуется исключительно корыстными целями. В этом убежден известный политолог и финансист Геворг Мирзаян.

Эксперт не считает, что Трамп испытывает какую-то особую неприязнь к нашей стране. По крайней мере, в ситуации с российским газопроводом причиной санкционного прессинга стала вовсе не ненависть к России, а коммерческий интерес.   

Нынешний хозяин Белого Дом крайне заинтересован в поставках американского газа в европейские государства. По мнению Мирзаяна, предсказуемость в таких вопросах облегчает переговорный процесс с Трампом, пишет "Украина.ру".

Эксперт также уверен, что целью американского лидера было приостановить строительство СП-2, а не прекратить его полностью – иначе он бы сделал это ранее, так как сейчас уже поздно.  

Кстати, недавно Геворг Мирзаян поделился прогнозом по поводу возможного президентства соперника Трампа по предвыборной гонке Джо Байдена. Победа этого политика грозит России неприятностями. Новые санкции, обострение конфликта с Украиной – про это не раз говорил противник нынешнего американского лидера.

Ольга ФЕДОРОВА

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