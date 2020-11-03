В условиях массового падения цен на нефть Москва нашла запасной вариант

Дефицит государственной валюты из-за нехватки средств, вырученных на продаже основных энергоресурсов, заставил Кремль найти иные источники для пополнения госбюджета, сообщает польское издание Republika.

Как отмечает источник, в III квартале текущего года запас драгоценного металла в РФ снизился на 1,2 тонны. Основные сделки проводились летом и осенью текущего года. Таким образом Россия решила покрыть бюджет из-за дефицита финансовых поступлений от продажи нефти и газа, доходы от которых сильно упали за последнее время. Во второй половине 2020 года доходы РФ от продажи нефти упали на 51%, от газа – на 43%.

По информации издания, весной ЦБ заявил о приостановке пополнения золотовалютных резервов. После этого власти стали выдавать лицензии на экспорт для горнодобывающих компаний, таким образом решив сбыть накопленные запасы. В итоге за второй квартал Россия продала 87 тонн драгоценного металла, что превышает аналогичный показатель прошлогоднего периода в девять раз.

При этом золото компенсирует потерю прибыли, гарантируя ежемесячное поступление до 1,5 млрд долларов в бюджет за месяц – благодаря такой стратегии Россия вышла на источник доходов, сопоставимый с продажей газа.

Стоит отметить, что среди лидеров по продаже золота в 2020 году лидирующие позиции заняли Узбекистан, сбывший более 34 тонн золота, Турция, чья лира опустилась до минимума, Таджикистан, Филиппины и Монголия. РФ заняла шестое место.

Как отмечает Republika, продажа золота обеспечивает полноценную защиту от рисков политического и юридического характера, что стало дальновидным и удачным шагом Москвы.

Ранее немецкий эксперт заявил, что решение президента России о пополнении золотовалютных резервов стало верной и здравой стратегией.