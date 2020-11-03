Москва и Эр-Рияд наблюдают за реакцией нефтяного рынка на вторую волну коронавируса

Минэнерго России 2 ноября провело совещание с нефтяными компаниями и обсудило с ними возможность отказаться от увеличения добычи нефти с 1 января 2021 г., как предполагается в рамках сделки ОПЕК+. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на три источника.

Таким образом, ОПЕК + на несколько дюймов стало ближе к отсрочке увеличения добычи в январе после переговоров с Москвой, говорится в статье.

По информации собеседников издания, предложенный на совещании в Минэнерго РФ вариант предполагает продление действующих ограничений на три месяца, до конца марта 2021-го. Нефтяникам посоветовали готовиться к новым проблемам из-за второй волны пандемии COVID-19.

Также были разговоры о потенциальном углублении нынешних ограничений со стороны ОПЕК+, но это не рассматривалось в качестве базового варианта, сказал один источник. Основной акцент сделан на возможную задержку, говорили собеседники.



Отмечается, что у российских компаний самый большой объем сокращения добычи топлива после Саудовской Аравии, поэтому любое изменение условий соглашения между ОПЕК+ требует их сотрудничества. Министр энергетики Александр Новак обычно встречается с высшими руководителями нефтедобывающих стран перед принятием политических решений Организации стран-экспортеров нефти и ее союзников, следующая встреча запланирована на конец ноября.

Окончательное решение на совещании Минэнерго принято не было, и Москва "не подготовила свою официальную позицию", заявил позже в понедельник на форуме Московской биржи замминистра энергетики Павел Сорокин. Россия сделает это после 17 ноября, когда объединенный министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ соберется для соответствующего обсуждения, добавил он.

Продление нынешних сокращений сейчас обговаривается в правительстве, сказал источник, знакомый с ситуацией. Однако Россия еще не сформировала позицию относительно того, каким должен быть следующий шаг ОПЕК+, подчеркнул собеседник издания.

Напомним, в апреле организация согласилась убрать с рынка 9,7 млн баррелей в день – данная сделка вывела цены из исторического спада, вызванного пандемией коронавируса. По мере восстановления мировой экономики группа ослабила эти ограничения на 2 млн баррелей в день в августе.

Рынок поглотил эту дополнительную нефть, и цены оставались стабильными в течение лета, однако к середине сентября новая волна COVID-19 начала менять картину. Эр-Рияд уже предупредил, что не станет спокойно стоять в стороне и смотреть, как с трудом завоеванное восстановление цен на нефть будет уничтожено второй волной пандемии. В октябре Новак присоединился к беспокойству своего коллеги из Саудовской Аравии принцу Абдулазизу бин Салману, пообещав активно реагировать на все более нестабильный нефтяной рынок.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на дискуссионной платформе "Валдай" 23 октября заявил, что Москва готова к любым сценариям развития ситуации.

"Если потребуется, может быть, примем и другие решения по дальнейшему сокращению", сказал глава государства.

