Власти Незалежной пытаются обвести вокруг пальца китайских инвесторов

Завод авиадвигателей "Мотор Сич" может получить турецкую "прописку" вместо китайской. Об этом сообщают "Vesti.ua".

Отмечается, что Киев на протяжении последних четырех лет не дает инвесторам из Поднебесной окончательно завладеть гигантом советской индустрии, используя для этого все возможные причины. Одновременно власти Незалежной подумывают о продажу предприятия Анкаре.

Напомним, сейчас китайцы являются владельцами контрольного пакета акций "Мотор Сич", однако руководить заводом не могут, поскольку на ценные бумаги в Киеве наложен арест. Этот шаг Украина сделала по прямому указанию из Вашингтона – в США никак не могут допустить укрепления обороноспособности Китая за счет советских технологий. И суверенная Незалежная испугалась ослушаться старшего нынешнего союзника.

Издание обращает внимание на последние высказывания украинских начальников, к примеру, главы МИД Дмитрия Кулебы и министра по вопросам стратегической промышленности Олега Уруского. Согласно их заявлениям, Киев не станет помогать Пекину получить контроль над предприятием.

Вместо этого власти страны намерены передать завод Турции, которая очень нуждается в технологиях для построения авиационных двигателей.

Подтверждению этому служит и тот факт, что в ходе недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Анкару он заявил о стремлении сотрудничать с Турцией в военной сфере.

По информации издания, страны собрались совместно работать над турбовинтовыми и дизельными двигателями, авионикой, военными беспилотниками, крылатыми ракетами и робототехникой.

"Технологическое сотрудничество между двумя сторонами резко возросло за последние два года, заложив основу для научно-технического альянса", – говорится в статье.

В приобретении "Мотор Сич" заинтересован лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Дело в том, что его дочь Сумейи Эрдоган является супругой главы компании Baykar Makina Сельчука Байрактара. Незалежная уже поставляет двигатели для турецких беспилотников.

Впрочем, пока неизвестно, каким образом киевский режим планирует передать завод туркам. Также остается тайной реакция Вашингтона на такой шаг украинцев, т.к. в Штатах до сих пор гневаются на Анкару из-за закупок у Москвы комплексов С-400.

Ранее в октябре член правления Украинско-китайского инвестиционного клуба Андрей Пилипенко заявил о колоссальном ударе по обороноспособности Незалежной в связи с арестом акций "Мотор Сич". По его словам, из-за этого казна страны недополучила около 14 млрд гривен.

