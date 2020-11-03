Финансовый рынок застыл в ожидании итогов президентской гонки США

2 ноября курс евро превысил 94 рубля. В последний раз такой антирекорд был достигнут в конце 2014 года – тогда лишь за пару месяцев нефть просела вдвое, а интересы инвесторов стали крутиться вокруг европейской валюты. Центробанк признал, что ослабление российской валюты было вызвано усилением санкций против РФ и аналогичного ответа Кремля, что вызвало резкий скачок инфляции.

В свежем отчете Центробанка отмечается, что внешним фактором послужило ухудшение эпидситуации с коронавирусом. А нефть, десятки лет служившая главным источником пополнения государственной казны, упала в цене на 10 процентов.

По словам финансового аналитика Петра Пушкарева, внесла свои коррективы и шаткая позиция доллара – инвесторы предпочитают не гадать, кто станет следующим президентом Соединенных Штатов, и весьма охотно прощаются со своими активами, которые конвертируется в европейскую валюту. Сейчас на финансовом рынке воцарилась неопределенность: у ведущих гигантов, включая "Амазон", "Фейсбук" и "Эпл" упали акции.

"Основные инвестиционные планы на паузе", – добавил Пушкарев.

Однако, несмотря на то, что доллар сильно сдал, его официальный курс пока выше 80 рублей. Неутешительны и прогнозы ОПЕК, по которым спрос на нефть упадет на 8-10 процентов относительно показателей докризисного периода, передает mk.ru.

Доктор экономических наук Игорь Николаев добавил, что евро будет расти и дальше. Совсем скоро, европейская валюта может достигнуть отметки в 100 рублей.



Ранее итальянский аналитик Антонио Спилимберго, занимающий должность замглавы исследовательского департамента МВФ, заявил, что график развития мировой экономики после окончания кризиса напоминает букву из русского алфавита.