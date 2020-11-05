Рублю предрекли крах в ближайшее время при одном условии

Рублю предрекли крах в ближайшее время при одном условии
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Победа демократа в США не сулит ничего хорошего

Стремительный обвал российской валюты в случае победы Джо Байдена на выборах главы США спрогнозировал известный экономист, профессор Александр Латкин. А вот сохранение высокого кресла за Дональдом Трампом обернется для рубля стабильными колебаниями.

Эксперт пояснил, что нынешний лидер Америки – политик, который уже хорошо известен мировому сообществу, его действия в некоторой степени можно предсказать. С долей оговорок такое положение можно назвать устойчивым.

При этом Трамп является приверженцем развития нацэкономики, а значит при нем такие тенденции сохранятся и в других странах. Соответственно, в вопросе курса нацвалют установится некоторая стабильность, передает слова экономиста РИА "Новости".

Латкин также добавил, что в нашей стране сложилась тяжелая ситуация в экономике вне зависимости от американских выборов. Однако победа Байдена усугубит положение РФ. Кандидат от партии демократов явно обозначил свое негативное отношение к некоторым процессам в нашей стране. При нем санкции могут ужесточиться, а значит рубль ждет обвал.   

Как отметил эксперт, сейчас все мировые державы застыли в ожидании исхода выборов в США.

"В это смутное время все приостановилось", – сказал экономист.

К слову, некоторые специалисты убеждены, что имя нового президента США назовут только в январе.

Ольга ФЕДОРОВА

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