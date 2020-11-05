Участники достройки "Северного потока - 2" отбыли в Германию

Снабженцы газопровода держат курс на порт Мукран

Из порта Калининграда в Балтийское море вышли суда, которые могут достраивать "Северный поток -2". Они следуют к берегам Германии.

Это корабль "Остап Шеремета", входящий в состав ООО "Газпром флот" и  "Артемис Оффшор" Морской спасательной службе Минтранса РФ с вертолетной площадкой. Они идут в порт Мукран, уточнил источник "Интерфакса". 

По плану, суда будут на месте в четверг, 5 ноября. Там они присоединятся к остальным российским достройщикам газопровода – "Академик Черский", "Умка", – и примут участие в завершении его строительства.

Судно-снабженец "Финвал", вначале тоже прибывшее в германский порт, позже двинулось к якорной стоянке города Засниц, а затем ушло от берега и остановилось в Балтийском море.

Ранее в ФРГ назвали санкции против России признаком политической беспомощности. Из-за ограничений в отношении "Северного потока – 2", введенных США под удар попала Европа, а не Россия, отметила одна из немецких журналисток. .

Полина ДОРОЖКИНА

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