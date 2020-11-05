Рублю подписан приговор

Неделя, начавшаяся с грандиозного обвала, когда котировки доллара подскочили практически до отметки в 81 рубль, а евро превысил 94-рублевую отметку, станет для российской валюты одним из самых сложных периодов в ее новейшей истории. Несмотря на то, что во вторник рублю удалось немного отыграть утраченные позиции, никто не тешит себя иллюзиями, относительно его будущего

Утративший доверие

О том, что перспективы рубля безрадостны сегодня можно судить и по ряду признаков, не имеющих прямого отношения к России.



Как следует из данных Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (СFTC), за минувшую неделю хедж-фонды увеличили короткую позицию во фьючерсах и опционах на курс российской валюты. При этом, будущий объем ставок спекулянтов на падение рубля достиг 12931 контрактов, что составляет порядка 32,2 млрд рублей в денежном выражении. Разница между ставками на падение рубля и ставками на его рост – 4132 контракта, что составляет 17,8% от общего числа фьючерсов и опционов в обращении.

Причина такого соотношения в ставках в пользу обвала рубля – уверенность валютных спекулянтов в победе на президентских выборах в США кандидата от демократов Джо Байдена. Его приход во власть рассматривается сегодня, как один из наиболее неблагоприятных для рубля факторов.

"То, что спекулянты ставят на падение рубля после президентских выборов в США, нет ничего удивительного, – пояснил "Утру.ру" руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. – В случае победы Джо Байдена (а по некоторым данным, его победа вполне вероятна) рубль однозначно снизится. Это обусловлено тем, что победа Байдена, из-за его жесткой позиции по отношению к России, оценивается рынками как новый риск для нашей страны".

Схожего мнения придерживается и исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. По его мнению, среди кандидатов на пост президента США, Джо Байден является самым неудобным для России.

"Политик негативно настроен в отношение нашей страны, он неоднократно заявлял, что готов силовыми методами бороться против российских предприятий, и при получении власти введет новый пакет санкций. Ситуация усложняется тем, что он уже успел победить по итогам голосования на первом открывшемся участке в Америке. – пояснил "Утру.ру" Артем Тузов. – Это может привести к еще большему ослаблению рубля, на который, помимо напряжения от грядущих выборов, давят рост числа заболевших COVID-19 по всему миру и слабые нефтяные котировки".

По его словам, цены на топливо снижаются из-за сокращения авиаперелетов, приостановки работы предприятий, падения спроса на энергоносители и переполнения хранилищ. Все это, помимо американских выборов, провоцирует спекулятивную активность на биржах, при том, что инвесторами уже сделаны огромные ставки на падение российской валюты.

Побоку мороз

Исходя из всего сказанного, сомнений в продолжении падения курса российского рубля сегодня просто не остается. Тем удивительней, на этом фоне, кажется позиция российского руководства, продолжающего сохранять по этому поводу олимпийское спокойствие. Как заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя уход доллара под 81-рублевую отметку, поводов для беспокойства за экономику страны нет, ибо макроэкономическая ситуация продолжает оставаться стабильной.

По словам Пескова, "сейчас любая мировая валюта находится под серьезным негативным давлением целого ряда обстоятельств в мировой экономике". При этом, "психологические отметки" пробиваются, но волатильность "минимизируется усилиями нашего регулятора".

Переводя на русский язык, можно сказать, что глава пресс-службы Кремля пытался донести до широких масс то, что резкие скачки курса не влияют на личные финансы простых россиян с "рублевой" зарплатой.

"В нашей стране все-таки абсолютное, подавляющее число наших сограждан получают свои доходы в рублях. По мере того, как мы сокращаем зависимость от импорта, эта волатильность все меньше влияет на цены",— утешил Дмитрий Песков.

С одной стороны пресс-секретарь президента говорит правду, так как сокращение зависимости от импорта препятствует росту цен, но дело в том, что это далеко не вся правда. Полное сокращение импортозависимости возможно лишь в крайне незначительной части областей экономики. В России не производится огромное количество элементов и комплектующих, без которых невозможно создание и функционирование практически любого казалось бы "полностью российского" устройства, оборудования, машины, или просто продукта. А это означает, что импорт и дальше будет влиять на цены товаров и услуг, производимых в РФ.

С другой стороны, невозмутимое отношение властей к обвалу национальной валюты имеет весьма простое и логичное объяснение – чем дешевле стоит рубль, тем легче происходит наполнение бюджета. А это имеет сегодня решающее значение.