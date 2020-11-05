Скопление у россиян наличности разгоняет инфляцию - эксперт

Скопление у россиян наличности разгоняет инфляцию - эксперт
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Экономический кризис в РФ усиливается благодаря любви граждан к "живым" деньгам

Повышению цен в России способствуют граждане и предприниматели, которые не доверяют банкам и предпочитают держать на руках наличные. По оценке главы аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, сейчас в стране объем наличных денег достиг колоссальных размеров – 12,1 трлн рублей. Это чревато экономическими проблемами.

Такого резкого роста наличности в России не фиксировали, по меньшей мере, с 2012 года. За 9 месяцев 2020 г. объем денег, которые остались на руках у граждан и бизнеса, увеличился на 28,3%, передает РИА "Новости".

Пик закрытия банковских счетов пришелся на март-апрель этого года, когда граждане запаниковали из-за коронавируса. Сейчас массового "бегства" денег из банков не наблюдается, но и возвращать наличные на депозиты россияне не спешат. Это создает "инфляционные риски", приводит предупреждение аналитика телеканал "МИР 24".

Ранее экономист Михаил Делягин рассказал, в какие ловушки попадают граждане, забравшие деньги из банков. При этом хранить сбережения в финансовых учреждениях в РФ нет никакой выгоды. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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В банках хранить нет выгоды.
А где она есть?
В Европе за деньги на счету насчитывают 0, 025%, это на сберегательно, а на текущем расчетном, каждый месяц ставка 20 евро откусывают за ведения счета.
В России все хотят что бы сто рублей на счету приносили в год столько же рублей прибыли, но этого не будет
Ну и банки России дерут с населения бешенные ставки за кредиты и ипотеку, слушаешь как докладывают Путину: Льготную ипотеку уже оформили 27 тысяч семей.
О как много, и это льготная, а не льготная приносит банку 500% прибыли получается.А бабки народ держит у себя в баке, просто традиция
Феминистка
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Пора уже стричь Путинских баранов!
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