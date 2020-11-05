Эксперт: Байден пойдет на самые жестокие санкции против России

Эксперт: Байден пойдет на самые жестокие санкции против России
Джо Байден. Фото: Biden Campaign via CNP/www.globallookpress.com
Демократ может парализовать значительную часть финансовой системы РФ

Соединенные Штаты останутся неизменным геополитическим врагом для России. Тем не менее, победа на американских выборах Джо Байдена для Кремля является большим из двух зол, заявил профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.

По словам эксперта, победа демократов явно не сулит ничего хорошего для РФ – Байден пользуется весьма серьезной поддержкой корпораций, чьи главные офисы сосредоточены в Силиконовой долине. И демократы, придя к власти, станут осуществлять цифровую диктатуру.

"При отсутствии наличных средств все неправильные действия лица приведут к блокировке его счетов в банке. Критерием будет социальный рейтинг: кто ведет себя хорошо – тот и может пользоваться своим счетом", – объяснил Катасонов.

Уже сегодня, добавил профессор, россиянам приходится сталкиваться со списанием средств со счета без предупреждения.  Во время пандемии государство приняло меры о соцподдержке малоимущих, однако поступившие средства у многих были списаны со счетов из-за долгов по ЖКУ, и денег нуждающиеся так и не увидели.

Эксперт отметил, что такая ситуация является лишь слабым отголоском "цифрового концлагеря". В Белом доме прекрасно осведомлены, что цифровая система в экономике РФ выстраивается на основе американского программного обеспечения, чем недобросовестные разработчики могут легко воспользоваться, парализовав часть экономики РФ.

Байден неоднократно заявлял, что Трамп не принимал достаточных мер по усилению давления на РФ – наиболее жесткие способы экономического воздействия Вашингтон так и не применил. В частности, Штаты пока что не замораживали валютные резервы России в западных банках и не заблокировали ее транзакции по межбанковской системе SWIFT, передает "Свободная Пресса".

Ранее экономист Александр Латкин заявил, что в случае победы Байдена России грозит обвал рубля.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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Президент США Д.Байден измордует Путинскую россию, не позволит достроить Северный поток-2, обвалит курс рубля, а самого «обнулёжного-обнулятора» Путина отправит в Гаагу под Трибунал
М-да... Это клиника... Зря ты тех гробочков откушал - явно не здоровттся тебе. До ветру часто ходил? А родители не сумасшсдши ли? А кака пентература?
"Обнулёжный-обнулятор"
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Президент США Д.Байден измордует Путинскую россию, не позволит достроить Северный поток-2, обвалит курс рубля, а самого «обнулёжного-обнулятора» Путина отправит в Гаагу под Трибунал
Гость
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Гость
Давно пора вас порвать. Трамп и Меркель с вами цацкались. А зря.

Хотя я и не сторонник Байдена, но от души желаю, чтобы вам порвали аукан до самого горла!!!!
Эк тебя разобрало, майданутого... Что, грошей не хватает опохмелиться, всё на "польский" по реверсу газ потратил? Ну пойди, помолись на звёздно-полосатый, может полегчает.
Гость
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Гость
Давно пора вас порвать. Трамп и Меркель с вами цацкались. А зря.

Хотя я и не сторонник Байдена, но от души желаю, чтобы вам порвали аукан до самого горла!!!!
Тебе уже все разорвали и поэтому бесишся....
Гость
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Янки поставили на старую- умолишонную-хромую лошадь....куда эта лошадь их притащит?
Гость
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К этому нужно было готовиться за пару лет до предпологаемого события, выводить активы из "опасных"стран, создавать запасные механизмы взаиморассчётов с клиентами, вне досягаемости пиндосов, внедрять свои технологии и мощности в критических секторах, не надеясь на импорт, и т.д. А то будет как с СП2 - присели в сарайчике спустив штаны, расслабились, уже почти всё закончили, а злые дяди - раз! - и снесли стеночки. И все прохожие теперь смотрят на наши дёрганья и ужимки... Ну нет у России "друзей" и "партнёров", поймите вы наконец!
Гость
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этот ходячий мертвец как бы сам не откинул копыта до инагурации
а свинюкам их еврейского каклостана пора готовиться к земле
и не порви свой анус свин,он тебе еще пригодится,гейропа не зря вам его вазелином умягчает
Гость
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Давно пора вас порвать. Трамп и Меркель с вами цацкались. А зря.

Хотя я и не сторонник Байдена, но от души желаю, чтобы вам порвали аукан до самого горла!!!!
Гость
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Ну то есть, опять нас порвут в клочья. А ведь и порвут пока в России рулят потенциальные предатели и разного рода "гастрабайтеры" с несколькими гражданствами
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