Демократ может парализовать значительную часть финансовой системы РФ

Соединенные Штаты останутся неизменным геополитическим врагом для России. Тем не менее, победа на американских выборах Джо Байдена для Кремля является большим из двух зол, заявил профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.

По словам эксперта, победа демократов явно не сулит ничего хорошего для РФ – Байден пользуется весьма серьезной поддержкой корпораций, чьи главные офисы сосредоточены в Силиконовой долине. И демократы, придя к власти, станут осуществлять цифровую диктатуру.

"При отсутствии наличных средств все неправильные действия лица приведут к блокировке его счетов в банке. Критерием будет социальный рейтинг: кто ведет себя хорошо – тот и может пользоваться своим счетом", – объяснил Катасонов.

Уже сегодня, добавил профессор, россиянам приходится сталкиваться со списанием средств со счета без предупреждения. Во время пандемии государство приняло меры о соцподдержке малоимущих, однако поступившие средства у многих были списаны со счетов из-за долгов по ЖКУ, и денег нуждающиеся так и не увидели.

Эксперт отметил, что такая ситуация является лишь слабым отголоском "цифрового концлагеря". В Белом доме прекрасно осведомлены, что цифровая система в экономике РФ выстраивается на основе американского программного обеспечения, чем недобросовестные разработчики могут легко воспользоваться, парализовав часть экономики РФ.

Байден неоднократно заявлял, что Трамп не принимал достаточных мер по усилению давления на РФ – наиболее жесткие способы экономического воздействия Вашингтон так и не применил. В частности, Штаты пока что не замораживали валютные резервы России в западных банках и не заблокировали ее транзакции по межбанковской системе SWIFT, передает "Свободная Пресса".

Ранее экономист Александр Латкин заявил, что в случае победы Байдена России грозит обвал рубля.