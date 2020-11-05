Мошенники обходят действующие правила с помощью исполнительных листов

Объем нелегального обналичивания денежных средств, проводимого с помощью исполнительных документов, вырос практически в два раза за прошедшие девять месяцев текущего года. Такое заявление сделал глава департамента финансового мониторинга ЦБ Илья Ясинский.

По словам госслужащего, в стране растет количество незаконных операций, для осуществления которых мошенники пользуются исполнительными документами.

Согласно приведенным данным, к таким документам относятся выдающиеся судом листы после процессуальных разбирательств, исполнительные подписи нотариусов и разрешения, вынесенные членами комиссий, которые разрешают трудовые споры. При требовании клиента провести операцию на основе одного из таких листов банк обязан выполнить соответствующее распоряжение. В противном случае ему грозит штраф, предусмотренный Административным кодексом.

Ясинский добавил, что в настоящее время Центробанк работает над решением проблемы. ЦБ уверен в необходимости модификации действующего законодательства РФ, что, по словам госслужащего, позволило бы решить проблему, сообщает "РБК".

Ранее сообщалось о том, что ЦБ намерен изменить правила по блокировке банковских счетов. Финансовые организации могут отказать клиентам в проведении операции при подозрении в отмывании денежных средств.