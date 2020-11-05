Доллар упал до 77 рублей

На снижение стоимости валюты повлияли президентские выборы в США

Курс доллара на Мосбирже продолжает падать. Сейчас стоимость американской валюты снизилась до 77 рублей.

Доллар опустился ниже 78 руб. впервые с конца октября. Еще 2 ноября он превышал рекордные за последние полгода отметку в 80 рублей.

Рубль продолжает укрепляться и по отношению к евро. Его стоимость упала до 91 рублей, указывает Мосбиржа. 

Эксперт Сергей Романчук объяснил такой скачок президентской гонкой в США. По его прогнозу, после выборов доллар достигнет отметки в 75 руб., пишет РИА "Новости".

Карина СИРАЗОВА

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