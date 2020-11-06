Изменения коснутся состоятельных граждан

В Высшей школе экономике предоставили проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Экономисты предложили значительно увеличить налоги на высокие доходы граждан и свободные средства корпораций.

Изменения затронут тех граждан, доход которых превышает 12 и 24 миллионов в год. В этом случае ставку подоходного налога поднимут до 24-30%, сообщает РИА "Новости".

Такие изменения стали возможны благодаря высокому уровню технологий налоговой службы. Эксперты уверены, что такие реформы не приведут к бегству налогоплательщиков за границу, а напротив, сохранят и укрепят национальный капитал, уточняет "URA.ru".

К слову, россиянам такая идея понравилась. В комментариях под статьей на РИА "Новости" пользователи назвали идею "хорошей инициативой".

В одном из своих последних выступлений президент страны Владимир Путин предложил продлить отсрочки по налогам и страховым взносам. Инициатива касается ресторанов, кафе и других заведений общепита. Отсрочку для них захотели продлить на три месяца.