Доходы россиян могут обложить дополнительным налогом

Доходы россиян могут обложить дополнительным налогом
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Изменения коснутся состоятельных граждан

В Высшей школе экономике предоставили проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Экономисты предложили значительно увеличить налоги на высокие доходы граждан и свободные средства корпораций. 

Изменения затронут тех граждан, доход которых превышает 12 и 24 миллионов в год. В этом случае ставку подоходного налога поднимут до 24-30%, сообщает РИА "Новости".

Такие изменения стали возможны благодаря высокому уровню  технологий налоговой службы. Эксперты уверены, что такие реформы не приведут к бегству налогоплательщиков за границу, а напротив, сохранят и укрепят национальный капитал, уточняет "URA.ru"

К слову, россиянам такая идея понравилась. В комментариях под статьей на РИА "Новости" пользователи назвали идею "хорошей инициативой". 

В одном из своих последних выступлений президент страны Владимир Путин предложил продлить отсрочки по налогам и страховым взносам. Инициатива касается ресторанов, кафе и других заведений общепита. Отсрочку для них захотели продлить на три месяца. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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