Экс-замминистра транспорта купил концерн "Калашников"

Цена сделки не раскрывается

Новым владельцем ведущего производителя вооружений в России концерна "Калашников" стал Алан Лушников. Сейчас его компания ООО "ТКХ-Инвест"  контролирует 75% минус одна акция концерна. 

Детали сделки не раскрываются, однако эксперты предположили, что Лушникову, который ранее занимал пост замминистра транспорта, пришлось заплатить порядка 1 миллиарда рублей, пишет "Коммерсантъ". 

Сам Лушников отметил, что будет заниматься развитием производства гражданской продукции и электротранспорта, уточняет канал "360". Одним из основных преимуществ сделки он считает высокий спрос на российское вооружение. 

Ранее "Калашников" рассекретил прототип ручного пулемета. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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