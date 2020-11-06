Цена сделки не раскрывается

Новым владельцем ведущего производителя вооружений в России концерна "Калашников" стал Алан Лушников. Сейчас его компания ООО "ТКХ-Инвест" контролирует 75% минус одна акция концерна.

Детали сделки не раскрываются, однако эксперты предположили, что Лушникову, который ранее занимал пост замминистра транспорта, пришлось заплатить порядка 1 миллиарда рублей, пишет "Коммерсантъ".

Сам Лушников отметил, что будет заниматься развитием производства гражданской продукции и электротранспорта, уточняет канал "360". Одним из основных преимуществ сделки он считает высокий спрос на российское вооружение.

Ранее "Калашников" рассекретил прототип ручного пулемета.