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Новым владельцем ведущего производителя вооружений в России концерна "Калашников" стал Алан Лушников. Сейчас его компания ООО "ТКХ-Инвест" контролирует 75% минус одна акция концерна.
Детали сделки не раскрываются, однако эксперты предположили, что Лушникову, который ранее занимал пост замминистра транспорта, пришлось заплатить порядка 1 миллиарда рублей, пишет "Коммерсантъ".
Сам Лушников отметил, что будет заниматься развитием производства гражданской продукции и электротранспорта, уточняет канал "360". Одним из основных преимуществ сделки он считает высокий спрос на российское вооружение.
Ранее "Калашников" рассекретил прототип ручного пулемета.
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