Резкое ослабление рубля не всегда является поводом избавляться от него

Перекладывать рублевые сбережения в доллары и евро сейчас уже поздно. Об этом заявил инвестор Игорь Кочергин. По его мнению, нужно дождаться момента, когда утихнет раздутый СМИ ажиотаж и стоимость валюты будет "более комфортная".

В последние дни произошел резкий обвал курса рубля. На это повлияло и снижение цен на энергоносители из-за коронавирусных ограничений в Европе, и затянувшиеся выборы в США, и просто отсутствие хороших новостей для российской экономики.

В середине дня в пятницу, 6 ноября, доллар на Московской бирже подорожал до 77,46 руб., евро – 92,02 рубля. Это не та цена, когда стоит бежать в обменники и скупать на последние рубли иностранную валюту, считает эксперт. Однако и ждать возвращения к летним показателям не нужно.

"Присмотреться к покупке доллара в диапазоне 72−74 рублей за доллар стоит, так как пока нет никаких предпосылок к тому, что рубль укрепится",

– приводит "Свободная пресса" мнение Кочергина.

В то же время Артем Деев из ФК AMarkets считает, что курс если и отыграет назад, то не более чем на 1−2 рубля. По его прогнозу, к концу года доллар может достичь уровня в 85 руб., евро больше 95 рублей. Да и в 2021г. тенденция на обесценивание рубля может продолжиться.

Ранее в Кремле объяснили, почему россиянам не стоит беспокоиться из-за падающего курса рубля.