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В ближайшее время Москва и Минск должны обсудить дополнительное соглашение к ранее заключенному долгосрочному договору о поставках российского газа. Белорусская сторона настаивает на снижении цены за голубое топливо.
Согласно действующим условиям контракта, одна тысяча кубометров нашего газа для Минска стоит $127 вместо $150. Срок действия скидки заканчивается 31 декабря 2020 года.
Белоруссия выпрашивает у России цену ниже текущих $127. Чтобы Москва пошла на такие уступки, Минску необходимо сделать реальные шаги в сторону интеграции, сказал изданию Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его мнению, цена в $127 сохранится, если белорусская сторона ничего не предпримет в интеграционном вопросе, но просто пообещает совершить определенные действия в будущем. В случае разлада в отношениях наших стран новое дополнительное соглашение не будет подписано, предположил эксперт. По его прогнозу, Москва может снизить цену до $100 за тысячу кубов.
Юшков подчеркнул, что коммерческий контракт между "Газпромом" и Белоруссией является долгосрочным, он будет действовать и в наступающем году. Это значит, что даже если дополнительное соглашение не будет подписано, Россия не прекратит поставки сырья в Республику.
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нефти в РФ. Возможно сейчас на этот счет идет
между сторонами торг. Так,
военный эксперт Владимир Мухин
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