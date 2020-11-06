Стороны должны прийти к консенсусу до конца текущего года

В ближайшее время Москва и Минск должны обсудить дополнительное соглашение к ранее заключенному долгосрочному договору о поставках российского газа. Белорусская сторона настаивает на снижении цены за голубое топливо.

Согласно действующим условиям контракта, одна тысяча кубометров нашего газа для Минска стоит $127 вместо $150. Срок действия скидки заканчивается 31 декабря 2020 года.

Белоруссия выпрашивает у России цену ниже текущих $127. Чтобы Москва пошла на такие уступки, Минску необходимо сделать реальные шаги в сторону интеграции, сказал изданию Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его мнению, цена в $127 сохранится, если белорусская сторона ничего не предпримет в интеграционном вопросе, но просто пообещает совершить определенные действия в будущем. В случае разлада в отношениях наших стран новое дополнительное соглашение не будет подписано, предположил эксперт. По его прогнозу, Москва может снизить цену до $100 за тысячу кубов.

Юшков подчеркнул, что коммерческий контракт между "Газпромом" и Белоруссией является долгосрочным, он будет действовать и в наступающем году. Это значит, что даже если дополнительное соглашение не будет подписано, Россия не прекратит поставки сырья в Республику.

На днях Минск сообщил, что договорился с Кремлем продать Белоруссии месторождение нефти в РФ. Возможно сейчас на этот счет идет между сторонами торг. Так, военный эксперт Владимир Мухин считает, что Москва может потребовать у Минска за доступ к российским недрам все-таки создать у соседей авиабазу, чему белорусский президент Александр Лукашенко упорно сопротивляется.

