Спрос на американский СПГ оказался на низком уровне

Власти Германии не станут строить терминал для американского СПГ. Энергогигант Uniper заявил 6 ноября, что откладывает решение этого вопроса на длительный срок из-за низкого спроса на голубое топливо из США.

Как отмечает источник, Uniper пришлось заморозить все планы по возведению терминала для импорта американского СПГ. Несмотря на то, что он рассматривается в Германии в качестве основного заменителя трубопроводного газа, поступающего в основном в Центральную Европу, энергоресурсы из России обеспечивают потребности местного населения в отоплении и промышленности, а также производства электроэнергии.

Согласно заявлению источника, лидером по поставкам СПГ является Катар, однако его продукция в основном используется в Восточной Азии. Занять одну из главных позиций на европейском рынке желают Соединенные Штаты, которые нацелены против "Северного потока – 2" и выступают за замену российского терминала американским.

В Uniper заявили, что компания также принимает участие в российско-немецком проекте, однако из-за политического давления корпорация готова к списанию инвестиций в миллиардных объемах, несмотря на практическую завершенность строительства магистрали.

Пока что в Германии отсутствуют терминалы для импорта СПГ. Их планируют построить в трех городах ФРГ, однако такой проект требует государственной поддержки, передает Manager Magazin.

Ранее глава ФЭР Сергей Пикин заявил, что работы по прокладке газовой трубы в рамках проекта "Северный поток – 2" ведутся при любых погодных условиях.