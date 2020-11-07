Доллар взлетит до 250 рублей: экономист предупредил россиян

Доллар взлетит до 250 рублей: экономист предупредил россиян
Фото: Robert Schmiegelt/Geisler-Fotopress/www.globallookpress.com
Изменения ожидаются уже в следующем году

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура, предсказавший экономические кризисы 2008 и 2014 года, считает, что уже в следующем году весь мир ждет крах рынков и экономики. 

В свое время Демура заявил, что доллар, когда его стоимость приравнивалась к 30 рублям, поднимется вдвое. Теперь экономист прогнозирует, что уже в 2021 году американская валюта будет стоить 250 рублей, скачки произойдут в несколько стадий. 

"Первая – 97 рублей за доллар. Дальше 125. Потом 250. И мы там будем. Весь вопрос – когда. Не думаю, что до конца 2020 года мы увидим 97. А вот в следующем году эта цифра, и даже эти цифры, – вполне реальны", – рассказал он в интервью "Фонтанке". 

При этом, по его мнению, ситуация с выборами в США никак не повлияет на изменение стоимости валюты – американские власти будут "прессовать" Россию вне зависимости от того, кто будет сидеть на президентском кресле. 

Демура предрек дефолт и одному из главных союзников России – Китаю. По его оценке, в настоящее время около половины крупнейших китайских банков могут перестать существовать. 

Ранее эксперты дали совет, стоит ли в ближайшее время покупать валюту или лучше повременить. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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