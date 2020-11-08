Что будет с курсом рубля после провозглашения нового президента США: прогноз на неделю

Что будет с курсом рубля после провозглашения нового президента США: прогноз на неделю
Фото: pixabay.com
Как вероятная победа демократов скажется на российской валюте в ближайшее время, рассказал эксперт

По словам начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимира Евстифеева, для курса рубля есть позитивные новости. Так, на фоне того, что сенат конгресса США остался за республиканцами, демократ Джо Байден, которого уже объявили президентом, столкнется со сложностями, если захочет отменить налогово-регуляторные послабления, которые ввели при Дональде Трампе.

"принятие нового пакета стимулов в США будет поддерживать интерес к высокодоходным активам и валютам",

– отметил эксперт, добавив, что это хорошо для российской валюты.

Однако и негатив присутствует. Так, на рубль по-прежнему влияет пандемия коронавируса. COVID-19, судя по ежедневным сводкам со всего мира, пока не сдает позиций. Вирус продолжает распространяться. Особую роль играет ситуация с коронавирусом в ЕС, нашем ключевом торговом партнере. Сложная обстановка с заболеваемостью и в России. На этом фоне рубль вряд ли продолжит рост на следующей неделе, предположил эксперт в беседе с "Российской газетой". По мнению Евстифеева, курс доллара составит 77-79 рублей.

Ранее россиянам дали совет по покупке валюты. Эксперт рассказал, стоит ли сейчас переводить сбережения в евро и доллары.  

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость
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"....дали совет по покупке валюты." ну и ну оптимизировали промышленность, ускоряли,....а рубль все дешевле, сбережения в рублях превращаются в пыль.
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