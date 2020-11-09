Курс рубля
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Пока отечественная валюта дешевеет, американская растет в цене. О том, стоит ли покупать доллары и когда это делать лучше, рассказал исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.
Он считает, что в ближайшее время из-за распространения пандемии коронавируса, нестабильной ситуации, а также падения мировой и российской экономики усиления рубля не будет. "Деревянный", утратив больше 20% стоимости, стал первым в мире по девальвации, заявил финансовый аналитик агентству "Прайм".
Такая ситуация продолжится и дальше, ведь цены на нефть все так же снижаются, а темпы восстановления экономики падают, от метил эксперт. И посоветовал россиянам позаботиться о подушке безопасности – по возможности закупить доллары.
На днях "Утро.ру" дало прогноз по курсу рубля на неделю. И рассказало, что даст отечественной валюте провозглашение нового президента США.
Ранее другой специалист советовал не торопиться с приобретением американской валюты. по его мнению, лучше дождаться уменьшения стоимости доллара.
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