Россиян лишат работы ради "галочки" - СМИ

Россиян лишат работы ради "галочки" - СМИ
Фото: ZAM-Photography/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Поставленные властями цели требуют массового сокращения сотрудников

Одних уволить, другим поднять зарплату. Только таким способом получится достичь поставленных правительством РФ целей по повышению экономических показателей.

По оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), сейчас Россия отстает от среднеевропейского уровня производительности труда в 2 – 2,5 раза. Во многом, это обусловлено социальными причинами – есть распоряжение сохранять количество рабочих мест по максимуму, поэтому зачастую штат слишком раздут, и работу, которую в состоянии выполнить один сотрудник, делают по факту несколько человек.

Чтобы повысить эффективность экономики, придется идти на непопулярные меры – разрешить массово сокращать штат. Количество безработных при этом тут же вырастет. Но те, кто останутся работать, будут делать это более плодотворно. Задача правительства при этом – позаботиться о гражданах, оставшихся не у дел.

"Нужен отдельный комплекс мероприятий по профессиональному переобучению, в том числе дистанционному. Необходим территориальный маневр рабочей силы, т. е. масштабное жилищное строительство под переезд и целенаправленное формирование новых центров развития",

приводят "Ведомости" рекомендацию представителя ЦМАКП Дмитрия Белоусова. По его мнению, это не только повысит уровень эффективности труда, но и даст основание для роста зарплат оставшимся сотрудникам, что, в свою очередь, положительно скажется на потребительском спросе.

Впрочем, с этим мнением согласны не все. Руководитель Института стратегического анализа "ФБК Grant Thornton" Игорь Николаев уверен, что массовое увольнение россиян не поднимет уровень производительности труда в стране. Более эффективным методом он считает мотивацию сотрудников, когда за лучшее качество и объем выполненных работ они могут получить повышенную зарплату.

Ранее Счетная палата представила свой прогноз по экономической ситуации в России, который оказался хуже ожиданий правительства.

Николай ВИКТОРОВ

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