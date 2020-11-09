Поставленные властями цели требуют массового сокращения сотрудников

Одних уволить, другим поднять зарплату. Только таким способом получится достичь поставленных правительством РФ целей по повышению экономических показателей.

По оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), сейчас Россия отстает от среднеевропейского уровня производительности труда в 2 – 2,5 раза. Во многом, это обусловлено социальными причинами – есть распоряжение сохранять количество рабочих мест по максимуму, поэтому зачастую штат слишком раздут, и работу, которую в состоянии выполнить один сотрудник, делают по факту несколько человек.

Чтобы повысить эффективность экономики, придется идти на непопулярные меры – разрешить массово сокращать штат. Количество безработных при этом тут же вырастет. Но те, кто останутся работать, будут делать это более плодотворно. Задача правительства при этом – позаботиться о гражданах, оставшихся не у дел.

"Нужен отдельный комплекс мероприятий по профессиональному переобучению, в том числе дистанционному. Необходим территориальный маневр рабочей силы, т. е. масштабное жилищное строительство под переезд и целенаправленное формирование новых центров развития",

– приводят "Ведомости" рекомендацию представителя ЦМАКП Дмитрия Белоусова. По его мнению, это не только повысит уровень эффективности труда, но и даст основание для роста зарплат оставшимся сотрудникам, что, в свою очередь, положительно скажется на потребительском спросе.

Впрочем, с этим мнением согласны не все. Руководитель Института стратегического анализа "ФБК Grant Thornton" Игорь Николаев уверен, что массовое увольнение россиян не поднимет уровень производительности труда в стране. Более эффективным методом он считает мотивацию сотрудников, когда за лучшее качество и объем выполненных работ они могут получить повышенную зарплату.

Ранее Счетная палата представила свой прогноз по экономической ситуации в России, который оказался хуже ожиданий правительства.