Курс доллара упал ниже 76 рублей

Об этом свидетельствуют данные Московской биржи

Курс доллара впервые с 22 сентября опустился ниже 76 рублей.

Согласно данным данным Московской биржи, на 16:09 стоит 75,99. Таким образом, курс доллара уменьшился на 1 рубль 42 копейки, уточняет "RT".

Курс евро также опустился на 1 рубль 63 копейки и составляет 90,38 рубля.

Ранее финансовый аналитик ответил, стоит ли сейчас вкладывать средства в покупку долларов. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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