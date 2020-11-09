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Курс доллара впервые с 22 сентября опустился ниже 76 рублей.
Согласно данным данным Московской биржи, на 16:09 стоит 75,99. Таким образом, курс доллара уменьшился на 1 рубль 42 копейки, уточняет "RT".
Курс евро также опустился на 1 рубль 63 копейки и составляет 90,38 рубля.
Ранее финансовый аналитик ответил, стоит ли сейчас вкладывать средства в покупку долларов.
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