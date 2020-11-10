Демократы понимают важность сохранения американского СПГ в Европе

"Северный поток – 2" в случае победы Джо Байдена на американских выборах вряд ли избавится от нападок со стороны США – республиканцы будут судиться с демократами об итогах волеизъявления еще до начала 2021 года. Такое заявление сделал эксперт ФНЭБ Игорь Юшков.

Специалист считает, что первым делом Байден окунется во внутреннюю повестку – в Штатах хватает проблем в виде потрепанной после коронавируса экономики. А санкции в отношении "Северного потока – 2" введены на федеральном уровне – указ президента не сможет отменить принятые меры.

Как считает Юшков, для демократа игра не стоит свеч – Байден не станет заниматься волокитой, проводя поправки в законопроект, согласованный с оборонным бюджетом. Республиканцы тотчас же начнут заявлять, что их вечный обвинитель в "сговоре с Кремлем" сам оказался "агентом Москвы"

"Проблем будет больше, чем выгоды", – считает специалист.

Юшков добавил, что Байден понимает важность поддержки американского СПГ в Европе, несмотря на отсутствие соответствующей риторики с его стороны. И остановка уже запущенного механизма антироссийских санкций – задача уже невыполнимая.

"Как бы не стало жестче", – считает специалист.

Впрочем, не исключено, что в "Газпроме", оценив ситуацию, решат ускорить строительство магистрали, так как длительное ожидание увеличивает шансы на срыв проекта, заключил Юшков в интервью газете "Взгляд".

Ранее политолог Геворг Мирзаян заявил, что санкции против "Северного потока – 2" объяснены тем, что одним из европейских приоритетов администрации Трампа в Европе является сохранение американского СПГ.