На повестке дня – контракты в Восточной Европе

В ближайшие 10 лет США могут получить 500-740 млрд долларов прибыли в сфере атомной энергетики, составив конкуренцию России и Китаю. Это стало возможным после того, как американский регулятор отменил запрет на финансирование подобных проектов за рубежом. Сейчас главным полем битвы становится восточноевропейский регион.

После отмены запрета прошло всего 4 месяца, а США уже подписали меморандум с Румынией о финансировании строительства нового атомного реактора и ведут переговоры с Болгарией и Польшей, сообщает "Блумберг".

"У восточноевропейских стран, которые зависят от углеводородов из России, больше, чем у других стран, причин стремиться к решению проблем энергетики с помощью атомных технологий",

- пишет издание. Помимо желания не зависеть от России, к этому их подталкивают строгие нормы ЕС по выбросам в атмосферу, ради соблюдения которых им придется отказаться от добычи и сжигания каменного угля.

В самой России не считают, что американские компании смогут составить им конкуренцию на рынке ядерных реакторов, поскольку лидер атомной промышленности США – компания "Вестингхаус" – разорилась в 2017 году. Однако в РФ допускают, что США могут перехватить ее контракты на последующее обслуживание АЭС в Европе.

Кроме того, у США есть деньги, без которых невозможно реализовать столь дорогостоящие проекты, как строительство или модернизация АЭС. С их помощью они способны помешать России и Китаю усилить присутствие на мировом рынке атомной энергетики.

На днях в Белоруссии была запущена АЭС, построенная российскими специалистами. Во вторник, 10 ноября, появились сообщения, что выработка энергии на БелАЭС прекращена.