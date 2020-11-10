Курс валюты продолжит "гулять"

Известный экономист и политолог Михаил Делягин уверен, что небольшое ослабление доллара – это временное явление. Чехарда вокруг президентских выборов в Америке порождает нестабильность в мировой экономике, так что дальнейшее поведение доллара будет весьма хаотичным.

Поэтому прогнозы относительно падения курса доллара на фоне заявлений кандидата в президенты Джо Байдена о своей победе не имеют под собой весомых оснований. Делягин убежден, что неразбериха с американскими выборами продлится еще не одну неделю и ждать какого-либо прояснения ситуации можно не раньше середины декабря.

Экономист пояснил, что доллар слабеет на фоне вероятной победы Байдена, так как этот политик принесет дестабилизацию в мировое пространство, тогда как нынешний глава Белого дома Дональд Трамп делал серьезный упор на процветание экономики США. Своим мнением Михаил Делягин поделился в личном блоге.

Ранее другой эксперт Дмитрий Иванов предрек падение рубля на фоне ситуации с пандемией коронавируса и падением цен на нефть.