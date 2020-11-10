Спор между Польшей и Россией по "Северному потоку-2": кто выиграет

Спор между Польшей и Россией по "Северному потоку-2": кто выиграет
Фото: Stefan Sauer/ZB/www.globallookpress.com
"Газпрому" и его партнерам придется идти в суды Европы

Спор по "Северному потоку-2" между польским антимонопольным регулятором UOKiK и российским "Газпромом" и его европейскими партнерами может дойти до судов Старого Света. И там у нашей стороны есть шансы его выиграть, поскольку в судебном процессе на территории Польши они отсутствуют вовсе. Такой прогноз дал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он отметил, что поданная отечественным монополистом апелляция в суд по защите конкуренции и потребителей Польши, стала лишь первым шагом в долгом пути разбирательства. Далее будут еще и другие инстанции. Нормальное рассмотрение вопроса начнется в европейских судах, уверен эксперт. Тогда шансы на победу у "Газпрома" и его партнеров по проекту "СП-2" из Старого Света увеличатся.

"Их повышает также то, что дела всех участников могут объединить в одно разбирательство. То есть "Газпром" будет не один, а в партнерстве с пятью европейскими компаниями", – сказал изданию NEWS.ru Юшков.

Выставленный Варшавой многомиллионный штраф в адрес участников строительства нашего газопровода эксперт назвал необоснованно высоким. По его мнению, сами поляки и не рассчитывают получить эти деньги. С его точки зрения, в данном шаге UOKiK чувствуется желание Польши элементарно надавить на "Газпром" с целью шантажа цены на газ, т.к., скорее всего, Варшава не исключает продления контракта с Москвой на закупку топлива после 2022 года.

Юшков напомнил, что Польша сделала ставку на отказ от российского сырья в пользу норвежского, который должен будет поступать по строящемуся газопроводу Baltic Pipe с объемом прокачки 10 млрд куб.

"Но проблема в том, что у Норвегии, которая добывает этот газ, третий год подряд падает добыча", – подчеркнул экономист.

Если к часу икс не будет достроена новая балтийская труба, тогда Варшава предложит Москве пойти на компромисс – отказаться от взаимных претензий и продлить соглашение на поставку российского голубого топлива.

Накануне стало известно, что немецкая Wintershall Dea обжаловала решение UOKiK по делу"СП-2". Таким образом, эта компания присоединилась к остальным партнерам "Газпрома", вставшим на защиту своих интересов в споре с поляками: англо-голландской Royal Dutch Shell, австрийской OMV, французской Engie и германской Uniper, пишет РИА "Новости".

Напомним, в начале октября Варшава оштрафовала эти компании на общую сумму $61 млн и потребовала в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства российского газопровода.

Отметим, что "Газпром" в начале ноября подал свою апелляцию на решение UOKiK наложить на концерн штраф в размере почти $7,6 млрд.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Виктор Костоправ
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Полагаю, что наши уважаемые партнёры с удовольствием выплатят Польше по 12 миллионов долларов, чтобы опустить Россию на 7 миллиардов долларов. И судя по тому, как относятся к России в Европейских высоких судах, что они там принимают во внимание, чтобы Россия если не проиграла то и не выиграла бы. Как в случае с Украиной Английский Суд признал долг Украины, но разрешил отложить выплату долга до победы над коронавирусом, на неопределённое время.

Ну и чего стоят после всего этого слова эксперта Юшкова: Ну и как стригут в шведском суде Газпром мы тоже знаем. А это говорит о качестве экспертов
Виктор Костоправ
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Лично меня удивляют отечественные эксперты. Я обратил внимание на такое высказывание про высокие шансы на победу в судах у "Газпрома" и его партнеров по проекту "СП-2". "Их повышает также то, что дела всех участников могут объединить в одно разбирательство. То есть "Газпром" будет не один, а в партнерстве с пятью европейскими компаниями", – сказал Юшков. Одного только не учёл эксперт Юшков, что партнёрам России в случае проигрыша придётся выплатить 60(шестьдесят) млн. долларов, а России 7(семь) млрд. долларах. Эксперт чувствует разницу между миллионом и миллиардом?
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