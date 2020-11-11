У российской компании хорошие шансы наказать Варшаву за жадность

"Газпром" просто глумится над поляками, объявив о намерении повысить цены на поставляемый им природный газ. Такую оценку дал эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович. При этом он считает, что у российской компании большие шансы добиться своего и наказать Варшаву за неумеренные аппетиты.

Первыми пересмотреть цены на газ потребовали поляки. В сторону понижения, естественно. Долгосрочный контракт PGNIG с "Газпромом" это позволяет. Однако в РФ выдвинули встречные требования – о повышении цены. Причем у "Газпрома" есть все основания этого добиваться.

Спотовая стоимость газа в Европе, то есть стоимость, по которой он продается в данный момент, сейчас выше, чем в польском контракте, указывает Митрахович. Более того, 2020 г. был рекордным по падению цен на голубое топливо в мире из-за снижения потребления в результате коронавирусного кризиса. Производители СПГ, к примеру, в США даже предпочитали платить штраф за невыполнение контрактов, но не везти топливо в Европу за столь маленькие деньги, пишет "Взгляд".

"Газпром" тоже нес убытки. По реальным финансовым показателям он уже является пострадавшей стороной. На этом фоне требование Варшавы выглядит кощунством, и у нее нет шансов добиться понижения цен от "Газпрома", считает Митрахович. Российская компания, может, тоже проиграет иск, но нервы полякам потреплет.

В Варшаве уже отреагировали на требование "Газпрома".