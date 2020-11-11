По некоторым секторам экономики был нанесен еще более мощный удар

Разразившийся на фоне пандемии коронавирусной инфекции кризис оказал огромное негативное влияние на экономические показатели нашей страны. По мнению первого вице-премьера России Андрея Белоусова, в целом ситуация с вирусом отбросила нашу страну на полтора года назад.

При этом ряд отраслей пострадал сильнее – последствия для некоторых секторов экономики еще предстоит оценить. Белоусов пояснил, что мировая эпидемия оказала неравномерное влияние на российскую экономику.

Хуже всего пришлось представителям малого и среднего бизнеса, а также транспортным компаниям. Сильно пострадали конторы, предоставляющие различные услуги для населения, а также те, кто "завязан на инвестициях", передает слова высокопоставленного госслужащего РИА "Новости".

На данный момент ухудшает положение и обстановка в США. Там никак не могут решить, кто же выиграл выборы президента. По мнению политолога Михаила Делягина, в ближайшее время нашей стране не стоит надеяться на стабилизацию ситуации.