Отброшена на 1,5 года назад: Белоусов о последствиях пандемии коронавируса для России

Отброшена на 1,5 года назад: Белоусов о последствиях пандемии коронавируса для России
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
По некоторым секторам экономики был нанесен еще более мощный удар

Разразившийся на фоне пандемии коронавирусной инфекции кризис оказал огромное негативное влияние на экономические показатели нашей страны. По мнению первого вице-премьера России Андрея Белоусова, в целом ситуация с вирусом отбросила нашу страну на полтора года назад.

При этом ряд отраслей пострадал сильнее – последствия для некоторых секторов экономики еще предстоит оценить. Белоусов пояснил, что мировая эпидемия оказала неравномерное влияние на российскую экономику.

Хуже всего пришлось представителям малого и среднего бизнеса, а также транспортным компаниям. Сильно пострадали конторы, предоставляющие различные услуги для населения, а также те, кто "завязан на инвестициях", передает слова высокопоставленного госслужащего РИА "Новости".

На данный момент ухудшает положение и обстановка в США. Там никак не могут решить, кто же выиграл выборы президента. По мнению политолога Михаила Делягина, в ближайшее время нашей стране не стоит надеяться на стабилизацию ситуации.

Ольга ФЕДОРОВА

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