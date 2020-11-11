В РФ отреагировали на повышение НДФЛ на доходы свыше пяти миллионов рублей

В России в недалеком будущем могут ввести налоги на сахар и соль. С таким прогнозом выступил главред журнала "Экономист", профессор МГУ Сергей Губанов.

Свой вывод специалист сделал, комментируя принятый сегодня Госдумой закон о повышении НДФЛ до 15% на доходы свыше пяти миллионов рублей. Документ вступает в силу с 2021 года.

"Не исключаю, что скоро будет налог на медь, соль, сахар, потому что у людей больше взять нечего. Экономика же не работает, добавленная стоимость не создается. Девальвация идет в инфляцию, это замкнутый круг", – заявил профессор изданию URA.RU.

Эксперт назвал бессистемной мерой повышение налога на доходы физлиц. По его мнению, данный шаг сделан исключительно для того, чтобы налоговики хоть как-то пополнили дефицитный бюджет страны. Он полагает, что эффект от сбора будет мизерным, стимулов для производства такая мера не имеет.

"Однако налоговые органы вынуждены грести по сусекам и придумывают все что угодно, чтобы пополнить без того "тощий" бюджет", – резюмировал Губанов.

Как сообщает издание "Мир 24", по сути, в России возвращается прогрессивный налог, который существовал в стране до 2001 года. Разница в том, что тогда НДФЛ мог достигать 30%, и предприниматели, дабы уйти от налогов, переходили на оплату зарплат в "серых" конвертах и распределяли прибыль среди "мертвых душ".

Впрочем, сейчас на такую хитрость будет сложнее пойти из-за сплошной цифровизации, кроме того, в законе есть много разных исключений.

