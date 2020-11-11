Проект варшавского газопровода оказался под угрозой

Серьезные проблемы возникнут у польско-датской газовой трубы Baltic Pipe, если американцы ужесточат санкции в отношении российского "Северного потока-2". К такому выводу пришел журналист Berliner Zeitung Михаэль Майер.

В своей статье он указал на "ироничную" ситуацию, сложившуюся в немецком порту Мукран. Оказалось, что гавань Засница является логистическим пунктом не только российского газопровода "СП-2", но и его польско-датского конкурента Baltic Pipe.

"Если порт Мукран попадет под санкции США, то под ударом окажется и Baltic Pipe, то есть именно тот проект, который был призван подорвать российско-германское сотрудничество", – подчеркнул журналист.

Автор статьи отмечает, что участники строительства "Северного потока-2" находятся словно под дамокловым мечом из-за планов Вашингтона ввести очередную порцию рестрикций против нашей трубы в начале будущего года. Они могут затронуть не только сам газопровод, но и менеджеров компаний, участвующих в реализации проекта.

"Вряд ли кто-либо в международной экономике захочет пойти на этот риск", – считает Майер.

По его мнению, в период между президентскими выборами в США и инаугурацией американского лидера власти страны будут тщательно следить за происходящим в порту Мукран. И если спецслужбы Штатов обнаружат там "подозрительную деятельность", у официальных лиц в Вашингтоне не останется другого выбора, кроме как принять меры.

Майер пишет о сложностях работы новых трубоукладчиков и вспомогательных судов, привлеченных к строительству, в свете рисков новых санкций.

"Газопровод должны были начать прокладывать в начале ноября. Сейчас же неясно, возобновится ли в этом году прокладка последних недостающих труб", - говорится в материале.

При этом, отметил журналист, трубоукладчик "Академик Черский", прошедший успешные испытания в Калининграде, уже стоит в Мукране. По словам очевидцев, в ближайшие недели судно оборудуют погрузочной рампой для транспортировки труб в зону строительства в Балтийском море.

