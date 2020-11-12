"Газпром" ждут серьезные проблемы из-за расширения санкций по "Северному потоку -2"

"Газпром" ждут серьезные проблемы из-за расширения санкций по "Северному потоку -2"
Фото: Bernd Wüstneck/dpa/www.globallookpress.com
США решили аккуратно вывести из-под своего удара Европу, нацелившись на российской компании

Введение дополнительных ограничений против "Северного потока – 2", согласованных Сенатом с Палатой представителей в США, представляют реальную угрозу для "Газпрома". Белый дом решил сделать ход таким образом, чтобы ограничения обошли стороной Германию, ударив по инициатору проекта, сообщил эксперт Игорь Юшков.

До конца текущего года в США должны принять документ, налагающий ряд ограничительных мер на компании и организации, работающие с российскими трубопрокладчиками. При этом в черный список не попадают ни организации из ФРГ, ни официальные лица Берлина.

Юшков уверен, что таким образом Вашингтон сделал "реверанс" в сторону Европы – речь идет не о персональных, а о секторальных санкциях, налагающих ограничения на деятельность юридических лиц. Так как главную ответственность за возведение магистрали несет "Газпром", то удар предназначен именно для него.

"Под ограничения попадет, может, и не сама головная компания, но подрядчики и "дочки", которые владели трубопрокладчиками во время завершения проекта", – считает специалист.

Эксперт напомнил, что введенные в 2019 году санкции в целом уже предполагают соответствующие ограничения – скорее всего, на этот раз в США решили конкретизировать "черный список". Пока что неизвестно, какие санкции в итоге будут содержаться в новом пакете Белого дома – если под удар попадут те, кто воспользуется новой газовой магистралью, то рискуют уже и европейцы, сообщает Baltnews.

Ранее журналист Михаэль Майер заявил, что ужесточение санкций против "Северного потока – 2" приведет к серьезным проблемам в Польше.

Егор МАЛКОВ

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