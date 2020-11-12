Укрепление рубля может оказаться долгосрочной тенденцией

Перемирие в Нагорном Карабахе и скачок цен на нефтяном рынке остановили длительное падение рубля. Последние несколько дней он с переменным успехом, но укрепляется. Эксперты видят хорошие перспективы для российской валюты и в дальнейшем.

По мнению Елены Кожуховой из ИК "Велес Капитал", у доллара и евро осталось мало возможностей подавить рубль. Более того, сейчас очень важен психологический фактор: если рублю удастся отыграть позиции до 75 к доллару, то уже к новому году можно ожидать его дальнейшего усиления до 70 руб. за доллар. По евро такой психологической отметкой является 88 руб.: преодолев ее, рубль сможет достичь уровня 82-84 за евро.

Финансовый аналитик Юрий Кравченко также отмечает поводы для оптимизма. Он обращает внимание, что даже на фоне падения рубль выглядит лучше других валют развивающихся стран, пишет "Эксперт".

Впрочем, не все видят столь радужные перспективы. Так, Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" считает, что даже рост цен на нефть не поможет рублю подорожать. Его прогноз на ближайшее время: 75-77 руб. за доллар и 90-92 руб. за евро.

На Московской бирже в четверг, 12 ноября, рубль идет вверх. В 11.30 мск за доллар давали 77 руб., что на 13 коп. меньше предыдущего дня торгов, за евро – 90,7 рубля.

Как на курс доллара влияют выборы президента США, ранее рассказал экономист Михаил Делягин.