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Правительство Российской Федерации приняло решение о продлении периода налоговых каникул для предприятий, которые оказались в сильном убытке из-за коронавирусной эпидемии. Об этом стало известно сегодня, 12 ноября.
Заявление о принятых мерах поддержки сделал глава кабмина Михаил Мишустин, передает РИА "Новости".
Напомним, налоговые меры стали одной из программ антикризисного пакета, принятого властями весной 2020 года. В указанный перечень вошли 12 сфер, включая туротрасль, гостиничный бизнес и общественное питание.
Информация о сферах российской экономики, понесших сильнейшие убытки из-за пандемии, опубликована на сайте Минэкономразвития.
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