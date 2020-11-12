Кремль вновь работает над антикризисным пакетом

Правительство Российской Федерации приняло решение о продлении периода налоговых каникул для предприятий, которые оказались в сильном убытке из-за коронавирусной эпидемии. Об этом стало известно сегодня, 12 ноября.

Заявление о принятых мерах поддержки сделал глава кабмина Михаил Мишустин, передает РИА "Новости".

Напомним, налоговые меры стали одной из программ антикризисного пакета, принятого властями весной 2020 года. В указанный перечень вошли 12 сфер, включая туротрасль, гостиничный бизнес и общественное питание.

Информация о сферах российской экономики, понесших сильнейшие убытки из-за пандемии, опубликована на сайте Минэкономразвития.