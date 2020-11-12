Сообщение об успешном испытании вакцины привело к скачку мировых нефтяных цен, что укрепило рубль

С российским рублем продолжают происходить чудеса. Если в конце минувшей недели его котировки обвалились до рекордных значений, и эксперты наперебой рисовали сценарии его кончины, то в последние дни ситуация в корне изменилась. Только в понедельник, впервые почти за два месяца доллар обвалился ниже 76-рублевой отметки, а единая европейская валюта на короткое время рухнула ниже 90 рублей. Самое же интересное заключается в том, что к середине недели доллар и евро так и не смогли совершить отскок и вернуться на занимаемые ими ранее позиции. Что происходит с российским рублем, откуда он неожиданно взял силы, чтобы пробить важнейшие уровни и продолжать удерживать их на протяжении уже нескольких дней?

Помощь пришла, откуда не ждали

На самом деле, причины столь неожиданного оживления рубля вполне очевидны. Первая и довольно странная из них связана с победой на президентских выборах в США Джо Байдена. Если еще недавно эксперты рассматривали такое стечение обстоятельств, как крайне негативное в отношении российской валюты, то теперь они неожиданно сменили свое мнение. От Байдена ждали нового витка антироссийских санкций, и никто не сомневается, что они будут. Но при этом, аналитики неожиданно решили, что куда большим злом являлась непредсказуемость Трампа, от которой, по их мнению, теперь можно будет избавиться.

Впрочем, это далеко не самая главная причина превращения рубля в мифическую птицу Феникс.

Настоящий бум на рынке вызвало заявление фармацевтических компаний Pfizer и Biontech о феноменальных результатах испытания ими вакцины от COVID-19. По данным фармагигантов, исследования показали 90-процентную эффективность их вакцины. Препарат был испытан на 44 тысячах добровольцев в США и некоторых других странах, при этом, его применение не выявило негативных последствий.

Сообщение об успешном испытании вакцины привело к скачку мировых нефтяных цен, что является одним из главных условий для улучшения положения рубля, чем тот не преминул воспользоваться.

Почему так, и что дальше?

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артема Тузова, новость о том, что вакцина работает эффективно, поддержала не только рубль, но и другие валюты развивающихся стран. У инвесторов появился аппетит к рисковым активам, в том числе и российским акциям в ожидании того, что пандемия будет побеждена, возрастет потребительский спрос, а производства начнут возвращаться к докризисным показателям.

"В таких условиях страны начнут смягчать коронавирусные ограничения, в том числе и снимать запреты на авиасообщение, – пояснил изданию "Утро.ру" Артем Тузов. – Это стимулирует туризм и досуг, увеличит потребление топлива во всем мире, что приведет к росту нефтяных котировок, уже сейчас можно заметить увеличение нефтяных котировок, впервые со 2 сентября они превысили отметку в 45 долларов за баррель Brent".

Также, по словам эксперта, помимо новости об эффективности вакцины Pfizer от коронавируса, стоимость нефти, а с ней и курс рубля, поддерживается за счет общего оптимизма после выборов президента США. Очевидно, что все большее число Байден-скептиков, постепенно превращаются в Байден-оптимистов.

Бочка дегтя в ложке меда

Как мы уже говорили выше, история с американскими президентами уже не делает основной погоды на рынке, когда на смену ей пришел Pfizer со своим новым изобретением и заявкой на спасение мира. Последний еще долго с надеждой и замиранием сердца будет смотреть на создателя Виагры (права на этот препарат принадлежат компании Pfizer), как на спасителя. Впрочем, далеко не все эксперты считают, что это событие способно привести к кардинальному перелому и способствовать завершению корона-кризиса.

"Рубль растет потому, что растет нефть, – пояснил изданию "Утро.ру" вице-президент Золотого монетного дома Алексей Вязовский. – А она в свою очередь пошла в рост из-за надежд инвесторов на скорое окончание эпидемии, и прекращения локдауна в развитых экономиках мира".

Если локдаун быстро прекратится – быстро восстановится потребление нефти. Цена вырастет.

"Впрочем, я не разделяю этот восторженный оптимизм, - опускает с небес на Землю Вязовский. – На мой взгляд, вполне вероятно, что прививка не будет иметь долгой эффективности и нас ждут новые локдауны и новые минимумы нефти и рубля".