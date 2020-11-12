Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
Литва обиделась на Латвию из-за решения Риги покупать российскую электроэнергию без согласования с соседями. Вильнюс усмотрел в данном шаге нарушение трехстороннего соглашения между прибалтийскими странами. А всему виной отказ Республик приобретать нашу лампочку Ильича через попавшую в опалу из-за выборов Белоруссию.
Вот Вильнюс и выразил недовольство тем, что Рига открыла точку импорта на латвийско-российской границе, не дождавшись, пока собратья-литовцы обмозгуют, каким образом получать электроэнергию из РФ в обход территории, руководимой "последним диктатором" в Европе белорусом Александром Лукашенко.
"Мы уже и в устной форме информировали и, конечно, информируем в письменной, поскольку в ситуации, когда не подтверждена новая методика, соответственно действует методика 2018 года, в ней как раз не предусмотрены возможности торговли электроэнергией с Россией, что латыши вроде бы и начали делать", – заявил глава МИД Литвы в интервью радиостанции Ziniu radijas.
Как отмечает "Интерфакс", 3
ноября Минск запустил первый энергоблок
БелАЭС. Сразу же в этот день литовский оператор Litgrid остановил прием коммерческой электроэнергии в знак бойкота. В свою очередь,
эстонский оператор
Elering уже 5 ноября уведомил, что импорт "лампочки Ильича" из России возобновляется
через латвийско-российскую границу. Однако мощность энергии будет ниже почти вдвое.
США решили аккуратно вывести из-под своего удара Европу, нацелившись на российской компании