Бойкот республик белорусской АЭС бумерангом ударил по ним самим

Литва обиделась на Латвию из-за решения Риги покупать российскую электроэнергию без согласования с соседями. Вильнюс усмотрел в данном шаге нарушение трехстороннего соглашения между прибалтийскими странами. А всему виной отказ Республик приобретать нашу лампочку Ильича через попавшую в опалу из-за выборов Белоруссию.

Вот Вильнюс и выразил недовольство тем, что Рига открыла точку импорта на латвийско-российской границе, не дождавшись, пока собратья-литовцы обмозгуют, каким образом получать электроэнергию из РФ в обход территории, руководимой "последним диктатором" в Европе белорусом Александром Лукашенко.

"Мы уже и в устной форме информировали и, конечно, информируем в письменной, поскольку в ситуации, когда не подтверждена новая методика, соответственно действует методика 2018 года, в ней как раз не предусмотрены возможности торговли электроэнергией с Россией, что латыши вроде бы и начали делать", – заявил глава МИД Литвы в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Как отмечает "Интерфакс", 3 ноября Минск запустил первый энергоблок БелАЭС. Сразу же в этот день литовский оператор Litgrid остановил прием коммерческой электроэнергии в знак бойкота. В свою очередь, эстонский оператор Elering уже 5 ноября уведомил, что импорт "лампочки Ильича" из России возобновляется через латвийско-российскую границу. Однако мощность энергии будет ниже почти вдвое.

