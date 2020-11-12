Расследование по уголовному делу продолжается

История с присвоением средств госбюджета во Владимирской области получила широкий резонанс. Экс-начальник "Медицинского информационно-аналитического центра" Владимирской области Иван Сметанин рассчитывал значительно обогатиться за счет украденных у государства денег, но вовремя был схвачен. Сегодня ему было предъявлено обвинение по 160 статье Уголовного кодекса России.

Напомним, Сметанина обвиняют в особо крупном хищении средств. Известно, что преступник под прикрытием реализации нацпроекта "Здравоохранение" решил провернуть мошенническую схему. Начальник медцентра на бюджетные средства закупил новое оборудование. Да только цена его была значительно ниже указной в договоре.

По документам компания заплатила за технику более 120 млн руб., а по факту реальная стоимость приобретений составляет никак не более 40 млн рублей. Таким образом, злоумышленник планировал разжиться 80 млн рублей за счет бюджета.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, обвиняемый свою вину не признает. Сейчас Сметанин заключен под стражу. Меру пресечения за это преступление изберет суд. Следственные мероприятия по делу продолжаются. Уже допрошены обвиняемый и свидетели. Эксперты ведут расследование во Владимирской, Московской и Нижегородской областях.