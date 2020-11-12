Бывшего главу владимирского медцентра обвинили в хищении бюджетных средств

Бывшего главу владимирского медцентра обвинили в хищении бюджетных средств
Фото: Леонид Павлюченко/Утро.ру
Расследование по уголовному делу продолжается

История с присвоением средств госбюджета во Владимирской области получила широкий резонанс. Экс-начальник "Медицинского информационно-аналитического центра" Владимирской области Иван Сметанин рассчитывал значительно обогатиться за счет украденных у государства денег, но вовремя был схвачен. Сегодня ему было предъявлено обвинение по 160 статье Уголовного кодекса России.

Напомним, Сметанина обвиняют в особо крупном хищении средств. Известно, что преступник под прикрытием реализации нацпроекта "Здравоохранение" решил провернуть мошенническую схему. Начальник медцентра на бюджетные средства закупил новое оборудование. Да только цена его была значительно ниже указной в договоре.

По документам компания заплатила за технику более 120 млн руб., а по факту реальная стоимость приобретений составляет никак не более 40 млн рублей. Таким образом, злоумышленник планировал разжиться 80 млн рублей за счет бюджета.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, обвиняемый свою вину не признает. Сейчас Сметанин заключен под стражу. Меру пресечения за это преступление изберет суд. Следственные мероприятия по делу продолжаются. Уже допрошены обвиняемый и свидетели. Эксперты ведут расследование во Владимирской, Московской и Нижегородской областях.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

"Шапито": Лавров ехидно высказался о лечившей Навального клинике

Глава МИД РФ скептически относится к прославленной немецкой лечебнице

Россия ввела против ЕС ответные санкции по Навальному - Лавров

Ограничения коснулись руководителей других стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей