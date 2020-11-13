Эксперты Незалежной объяснили стратегическое значение местной ГТС для Европы

Газопровод "Северный поток-2" станет самым дорогим в мире недостроем. Несмотря на все усилия, российская сторона не смогла отвести от проекта западные санкции. Теперь участие в нем становится слишком токсичным для цивилизованного бизнеса, и стратегическое значение ГТС Украины в Европе возрастает. Об этом рассказывают эксперты Незалежной.

Свои надежды украинские специалисты возлагают на США. Новые санкции, прописанные в американском военном бюджете, затрагивают страховые и сертификационные компании, которые могут иметь отношение к "Северному потоку-2". В результате западные партнеры уже отказываются сотрудничать с "Газпромом". Российские компании без международных страховых консорциумов не справятся. "А без страховки никакое судно не может войти в европейские порты", – указывает глава украинского "Центра исследований энергетики" Александр Харченко.

Вадим Гламаздин из Федерации работодателей нефтегазовой отрасли Украины также считает, что дополнение к санкционному пакету США завершает "создание многослойной обороны против "Северного потока – 2".

"Кремлевская пропаганда" пытается представить ситуацию так, будто с приходом к власти в США Джо Байдена угроза экспортному газопроводу в ЕС снизится, но это не так, пишет киевское издание "День". По его данным, этот вопрос курирует Конгресс США, где существует двухпартийный консенсус против российского проекта. Поэтому при любой администрации в Белом доме "Северный поток-2" будет остановлен и похоронен.

"Для Украины это – идеальный вариант",

– признают эксперты Незалежной. По их мнению, добив "Северный поток-2", Запад возьмется за уже действующий первый "Северный поток", сократив поставки российского газа по нему вдвое. После этого украинцы могут не беспокоиться: их газотранспортная система приобретет статус стратегической, транзит по ней сохранится, а значит и доход в казну Украины будет идти стабильно.

Ранее эксперты рассказали, как США могут ввести ограничения против "Северного потока-2", сохранив при этом деловые отношения с европейским бизнесом.

О планах получить дополнительную выручку от транзита российского газа планирует на днях сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.