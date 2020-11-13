Разгон инфляции и поднимающийся доллар увеличат стоимость некоторых вещей

Россиянам следует подготовиться к очередному скачку цен в начале 2021 года. Что и когда именно подорожает, рассказал один из экономистов.

По словам Виталия Калугина, уже весной придется больше платить за импортные товары. В основном, увеличится стоимость автомобилей и бытовой техники.

Это произойдет из-за наращивания инфляции. В названный период она перешагнет порог в 4%, отметил экономист.

Кроме того, будет быстро расти доллар. Это также окажет влияние на цены в сторону их повышения, объяснил Калугин URA.RU.

Как стало известно в конце октября, на закупку продуктов для новогоднего застолья придется истратить на 20 – 25% больше денег, чем в 2019-м,

Ранее эксперты предупредили, что в декабре рубль продолжит падение, а инфляция достигнет 3,9%. Это вызовет очередной скачок цен.