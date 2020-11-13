Подорожают также коньяк и шампанское

С 1 января в России поднимут цену на водку. Постановление Минфина об этом уже опубликовано.

Минимальная стоимость бутылки этого спиртного напитка вырастет на 5,7%. Следовательно, за пол-литра, которые пока обходятся в 230 руб., уже в первый день следующего года придется заплатить не меньше, а то и больше 243 рублей.

Производители со следующего года будут отпускать водку по 203 руб. за бутылку. В оптовую продажу она поступит по 210 рублей.

На 3% подорожает коньяк. Его цена за 0,5 л поднимется до 446 руб. с теперешних 433 рублей.

За 0,7 л игристого вина понадобится выложить минимум 169 рублей. А минимальная стоимость шампанского перед Новым годом составит 164 руб., прописано в документе.

О том, что с 1 января 2021 года поднимется стоимость водки, заговорили еще летом. Тогда предлагалось повысить минимальную цену на нее до 238 руб. за пол-литра.



Теперь россиянам советуют подготовиться к очередному скачку цен в начале 2021 года. Весной подорожают импортные товары.