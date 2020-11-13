Вкладывать ли сбережения в доллар: экономист дал ответ

Вкладывать ли сбережения в доллар: экономист дал ответ
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперт поделился прогнозом курса американской валюты до конца года

Известный экономист Виталий Калугин рассказал, что ждет доллар в ближайшие несколько месяцев. По прогнозам эксперта, к концу года американская валюта несколько стабилизируется. Сейчас доллар торгуется в районе 77,5 руб. за единицу, к концу года курс должен утвердиться на уровне 78-79 рублей.

Так что ожидать серьезный взлет американской валюты не стоит. Сейчас вкладываться в него смысла нет – заработать на курсовой разнице не удастся.

Эксперт обосновывает свой прогноз тем, что цены на нефть зафиксировались на уровне 44 доллара за баррель. Вместе с тем, скачки курсов, которые были вызваны ситуацией с выборами американского президента, уже свое отыграли. Теперь пришло время стабилизации рынка, передает слова финансового аналитика URA.RU.

Ранее Виталий Калугин предупреждал россиян об очередном скачке цен в начале 2021 года. По мнению эксперта, уже весной придется больше платить за импортные товары. Так, взлетят цены на автомобили и бытовую технику.

Ольга ФЕДОРОВА

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